smi.today

1 646 подписчиков

Си Цзиньпин отказался участвовать в конференции по климату в Глазго — СМИ

Си Цзиньпин отказался участвовать в конференции по климату в Глазго — СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по климату, которая пройдёт в начале ноября в британском городе Глазго, написала 14 октября газета The Times со ссылкой на источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх