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Китай

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Необоснованное применение силы не сделает США снова великими - Минобороны КНР

Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ -- Необоснованное применение силы не сделает США снова великими, заявил в среду официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган в ответ на сообщения о том, что оборонный бюджет США на 2026 финансовый год достигнет рекордного уровня в 1 трлн долл.

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