Секрет молодости: 7 реально работающих привычек людей, чтобы в 65 выглядеть на 35 Алёна ЮрьеваВы когда-нибудь замечали, что некоторые люди с годами только расцветают? Они полны энергии, выглядят свежо и легко справляются с любыми задачами.