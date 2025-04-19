Деды были героями, а внуки стали предателями: Зеленский и Сырский позабыли о подвигах своих дедов-ветеранов; нет деда – нет Победы Ольга БезродняяПразднование дня Победы в Украине превратилось в западный фарс, и на этом фоне Зеленский и Сырский готовы забыть о своих дедах-ветеранах, чтобы только польстить Запад.