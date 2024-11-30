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Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", — написал он.

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