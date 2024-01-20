Завершите свой день чем-то, что делает вас счастливым

Ваше отношение к своему дню часто зависит от того, как вы провели последний часПопробуйте использовать приложение для отслеживания своей деятельности и оценки своего настроения, и одним из самых неожиданных выводов для вас станет то, что ваше отношение к своему дню часто зависит от того, как вы провели последний час.
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