Спички - не игрушка

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Русские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО

Русские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Наше кибер войско продолжает помогать России.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Действительно.
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15 час.
Наталья Иванова
Приятная новость! Работайте, братья!!!
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14 час.
Яковлева Ирина
СВО проходит по Воле ЕДИНОГО БОГА. Идёт война БОГА с сат-ной, с мировым злом. Каждый делаем выбор сам и куда он идет: с БОГОМ, к Свету, или в темные миры...
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