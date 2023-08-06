Русские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО

Спички - не игрушкаПолитикаПодписатьсяРусские хакеры взломали крупнейшего производителя ВПК Польши и главный штаб НАТО ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Наше кибер войско продолжает помогать России.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариикарюкалов вячеславДействительно.Ответить15 час.Наталья ИвановаПриятная новость! Работайте, братья!!!Ответить14 час.Яковлева ИринаСВО проходит по Воле ЕДИНОГО БОГА. Идёт война БОГА с сат-ной, с мировым злом. Каждый делаем выбор сам и куда он идет: с БОГОМ, к Свету, или в темные миры...Ответить13 час.
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