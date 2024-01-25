Нижегородская область представила проекты комплексного развития территорий на Дне строительной отрасли на выставке «Россия»

На Дне строительной отрасли, состоявшемся в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ, Нижегородская область представила проекты комплексного развития территорий (КРТ) как инструмент для переселения жителей из ветхого и аварийного фонда и комплексного обновления городской среды.
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