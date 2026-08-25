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Татар-информ

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В Тетюшском районе прошел поход с участием первых лиц республики

В Тетюшском районе прошел поход с участием первых лиц республики

Активисты местного отделения «Движения Первых» в Тетюшском районе отправились в поход, к которому присоединились министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, сообщает газета «Авангард».

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