В Тетюшском районе прошел поход с участием первых лиц республики

Активисты местного отделения «Движения Первых» в Тетюшском районе отправились в поход, к которому присоединились министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров и помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения «Движения Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов, сообщает газета «Авангард».