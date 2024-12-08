Бахрушинский музей открыл в Тульской области три выставки

Венок Золушки, в котором танцевала Галина Уланова, народный костюм для постановки А.Н. Островского «Снегурочка», шуточный портрет Ива Монтана и множество других уникальных экспонатов привез в Тульскую область Бахрушинский музей.
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