В Таиланде начался Московский фестиваль кино

Известия/Сергей Коньков В Бангкоке открылся Московский фестиваль кино, организаторами которого стали столичный Департамент культуры, посольство Таиланда в России, посольство России в Таиланде и Агентство креативной экономики Таиланда.
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