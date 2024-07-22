КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ НАСТУПЛЕНИЕ С ПЕРЕОБУВАНИЕМ: УКРАИНЦЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОНИ РУССКИЕ На Украине очередная зрада — местные жители признались, что навязываемая постмайданным режимом мова совсем им не родная и в быту этим говором они не пользуются.