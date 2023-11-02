Дорого-богато. У Samsung Galaxy S24 Ultra будет версия в золотистом цвете и с золотистой боковой рамкой, инсайдер в восторге от дизайна смартфона

Инсайдер Ice Universe высказался о цветах будущих флагманов Samsung. По его словам, цветовая палитра линейки будет довольно разнообразна: аппараты предложат в черном, сером, фиолетовом, желтом, зеленом, синем и оранжевом цветах.
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