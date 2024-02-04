«Свежий пролом»: ВС РФ продвинулись вглубь Авдеевки сразу на двух флангах, сломав оборону ВСУ: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 февраля 2024 — Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 4 февраля 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Авдеевском направлении: Российские войска после недавних успехов закрепляются на достигнутых рубежах.
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