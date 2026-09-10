Два уха и 32 микрофона: как бронемашина учится слышать FPV

Оператор звуколокатора времён Первой мировой прижимал к ушам две стетоскопические трубки и поворачивал большие рупоры.
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