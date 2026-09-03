Владимирская тюрьма стала местом рождения новой церковной службы

В 1922 году в 17-й камере Владимирской тюрьмы арестованные архиереи и священники провели первое празднование Всем русским святым по исправленной службе, что стало уникальным событием в истории русского богослужения.
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