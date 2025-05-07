ВТБ: в апреле продажи ипотеки и автокредитов в России выросли более чем на 10 процентов

С начала года общий объем ипотечных продаж составил около 870 млрд рублей По предварительным данным ВТБ, в апреле российские банки выдали около 275 млрд рублей на покупку недвижимости и примерно 114 млрд рублей на автокредиты.
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