Патрушев заявил об атаках Киева по трем российским АЭС

Украина предприняла попытку атаковать сразу три российские атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече по СНГ в Москве, передает ТАСС.
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