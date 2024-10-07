Началось! ВСУ экстренно возводят оборону между Днепропетровской областью и ДНР

Также по данным украинских СМИ, «впервые линии обороны устанавливаются на маршруте к Днепру». Началось масштабное строительство оборонительных сооружений - «новая линия проходит вдоль границы» между Днепропетровской областью и ДНР.
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