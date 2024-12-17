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Спасите малый бизнес. Арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к Путину

Спасите малый бизнес. Арендаторы барнаульского Крытого рынка обратились к Путину

Люди отмечают, что место пользуется популярностью у местного населения, особенно у пенсионеров Арендаторы и покупатели барнаульского Крытого рынка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помешать его закрытию.

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