Юрий Ильинов

Politico объявило о начале Третьей мировой на Украине Если бы можно было вернуться назад более чем на два года и пролететь по линии фронта в первые недели боевых действий на Украине, то, вероятно, можно было бы слышать разговор и крики на украинском и русском языках, возможно, смешанные с голосами, говорящими на региональных языках, таких как бурятский и чеченский. Об этом пишет издание Politico. Сегодня же войска по обе стороны линии конфликта общаются на испанском, непальском, хинди, сомалийском, сербском и даже, возможно, корейском, а также на других языках со всего мира. Иностранные языки, на которых говорят в промерзших окопах, лишь один из признаков того, что конфликт приобретает все более международный масштаб, пишет издание. В небе над полем боя российский беспилотник, сделанный по образу и подобию иранского «Шахеда», может быть перехвачен американской системой ПВО, в то время как на земле артиллерийские орудия немецкого производства стреляют и получают в ответ северокорейские снаряды. Почти три года спустя даже самым упорным изоляционистам будет трудно представить войну как «региональный конфликт» между Россией и Украиной, уверены европейские авторы статьи. Со временем, когда и Украина, и РФ оказались измотанными нехваткой боеприпасов и уставшими войсками, этот международный аспект стал более заметным и более важным для каждой стороны. Помимо политической поддержки, стала обретать вес также материальная. Сегодня обе страны полагаются на внешнюю помощь: Украина – чтобы удержаться на ногах, Россия – чтобы сохранить свое господство в небе и на земле, одновременно минимизируя последствия ведения активных боевых действий для собственного населения. Успешный ход Москвы с популяризацией «многополярного мирового порядка», каким бы расплывчатым ни казался термин, оказался достаточно убедительным для Глобального Юга, который склонился в сторону РФ под эгидой БРИКС. Это большой клуб стран, которые, несмотря на свои резкие различия, нашли общий язык в своем общем недовольстве проамериканской системой, которая отстранила их от таких ключевых институтов, как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Западные союзники Киева тоже не стоят на месте и все дальше движутся к эскалации конфликта, передавая все больше помощи и отдавая все новые вооружения. Это заставляет думать, что Третья мировая война уже идет на просторах Украины. Остановить ее, пока она не стала глобальной, дело чести любого заботящегося о будущем человечества политика или лидера наций, полагают в издании.