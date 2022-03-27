Газета.ру

6 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Как же всё таки Россия погрязла в экономике запада . Покупали за  своё сырье даже такую необходимую вещь как лекарств..."Ведомости": Минз...
  • rafael yulaev
    Шакалы! Вся европа мечтает и рыбку съест и удачно присесть пятой точкой!Британский экспер...
  • Cергей Храпов
    Да что же это этим сукам то неймётся?Шольц: ФРГ может ...

Министр обороны Британии назвал предоставление Украине британских танков неэффективным

Министр обороны Британии назвал предоставление Украине британских танков неэффективным

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине британских танков "не сработает", так как для работы с новым вооружением требуется подготовка, передает РИА "Новости", ссылаясь на интервью министра газете Mail on Sunday.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх