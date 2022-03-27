Министр обороны Британии назвал предоставление Украине британских танков неэффективным

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине британских танков "не сработает", так как для работы с новым вооружением требуется подготовка, передает РИА "Новости", ссылаясь на интервью министра газете Mail on Sunday.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что предоставление Украине британских танков "не сработает", так как для работы с новым вооружением требуется подготовка, передает РИА "Новости", ссылаясь на интервью министра газете Mail on Sunday.
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