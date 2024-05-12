Воскресенье, 1️⃣2️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👩🏼‍⚕️ Международный день медицинской сестры 🌳 День экологического образования 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1570 год - в Российской империи основано Донское казачество 📔 1731 год - Ладожский канал стал доступен для судоходства 📔 1945 год - состоялось открытие Новосибирского государственного академического театра оперы и балета 📔 1945 год - завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прага освобождена от фашистских захватчиков 📔 1976 год - основана неправительственная общественная правозащитная организация "Московская Хельсинкская группа" 📔 2010 год - введён национальный Российский домен верхнего уровня .