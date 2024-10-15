На Байдена возложили ответственность за «ужасы» в секторе Газа

Политика как она есть

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес подвергла критике администрацию президента США Джо Байдена за поставки оружия Израилю, обвинив главу государства в том, что он не справился с «необузданным» правительством Биньямина Нетаньяху.