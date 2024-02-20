360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Тумаков
    Глупость, СВО идёт на территории ЛНР, ДНР, что означает на территории Российской ФедерацииСША заявили, что ...
  • Александр Свитайло
    А чего на Украину не наложили санкции из-за смерти американского журналиста в украинской тюрьме???Кирби: США 23 фев...
  • Виктор Александров
    А чего тут выпячивать? Не выпячивают же люди, что они болеют, например, корью, желтухой, спидом, или сифилисом. Тольк...Путин: в России н...

Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года

Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года

Рентген-кабинеты обновили в учреждениях здравоохранения Воскресенска за два года. Так, новое оборудование для исследований установили в поликлинике № 5 в микрорайоне Цемгигант и в стационаре на Гражданской улице в Воскресенске, а также в поликлинике № 6 в городе Белоозерский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх