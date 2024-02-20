Новые кабинеты для рентгена появились в четырех медцентрах Воскресенска с 2022 года

Рентген-кабинеты обновили в учреждениях здравоохранения Воскресенска за два года. Так, новое оборудование для исследований установили в поликлинике № 5 в микрорайоне Цемгигант и в стационаре на Гражданской улице в Воскресенске, а также в поликлинике № 6 в городе Белоозерский.