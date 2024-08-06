О глупости воззрений украинствующих

Сергей Газетный 6 августа 2024 г. Товарищи великоукры и сочувствующие им из числа либеральных протестунов и заукраинцев наделены от природы целым комплексом житейских воззрений, которые во многом формируют особенную (во всех смыслах) «философию» украинства.