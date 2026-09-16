Рябков объявил о первом контакте Ирана и ОАЭ на саммите БРИКС

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о первом с февраля 2026 года высокоуровневом контакте между Ираном и ОАЭ на саммите БРИКС в Нью-Дели после начала конфликта с США и Израилем.
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