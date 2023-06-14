Получки россиян прекратили расти, хотя Росстат уверяет в обратном

Издание "НИ" пишет, что Росстат "неустанно" докладывает о росте в стране зарплат, но данные о сборах с россиян подоходного налога (а он как известно платится с вашей зарплаты) говорят обратное и ниже дадим небольшой разбор, что почему это именно так.
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