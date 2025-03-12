«Угрожали интимом и обрили голову»: в ХМАО жертву буллинга выставляют виновником подросткового конфликта

В Нижневартовске (ХМАО) мать 13-летнего школьника, ставшего жертвой буллинга в подъезде, пожаловалась на то, что ее сына пытаются сделать виновником и провокатором нападения на него банды парней постарше.
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