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«Сеют панику»: юрист объяснил, почему не стоит публиковать в чатах фейковые фото медведей на фоне нападений зверей

«Сеют панику»: юрист объяснил, почему не стоит публиковать в чатах фейковые фото медведей на фоне нападений зверей

В сети стали чаще публиковать фейковые фото с медведями. Шутники выкладывают в деревенские чаты фотографии с дикими зверями, сгенерированные ИИ.

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