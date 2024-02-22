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Под прицелом

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Бундестаг отказал Киеву в «Таурусах», но одобрил передачу Украине других дальнобойных ракет

Бундестаг отказал Киеву в «Таурусах», но одобрил передачу Украине других дальнобойных ракет

Сегодня немецкий парламент отклонил резолюцию, внесенную оппозиционным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о поставках на Украину крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 км.

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