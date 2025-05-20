В Краснодарском крае на видео попало, как пассажирка с ножом утроили разборки

В Краснодарском крае пассажирка с ножом устроила разборки в автобусе. Об этом сообщает "ЧП Юг". "Любительница "скорости" чуть не порезала пол маршрутки "Краснодар-Анапа" за быструю езду", - говорится в сообщении.