В Краснодарском крае на видео попало, как пассажирка с ножом утроили разборки

В Краснодарском крае пассажирка с ножом устроила разборки в автобусе. Об этом сообщает "ЧП Юг". "Любительница "скорости" чуть не порезала пол маршрутки "Краснодар-Анапа" за быструю езду", - говорится в сообщении.
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