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Режиссера Беркович выпустили из СИЗО на похороны ее бабушки Нины Катерли

Режиссера Беркович выпустили из СИЗО на похороны ее бабушки Нины Катерли

Режиссера Евгению Беркович, которая с мая 2023 года находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, выпустили из следственно изолятора на похороны ее бабушки, правозащитницы и писательницы Нины Катерли.

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