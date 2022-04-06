«Коммерсант» рассказал о двух неудачных попытках отобрать присяжных для суда над бывшим хабаровским губернатором Сергеем Фургалом

Начало судебного процесса над бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом затягивается, из-за того что Люберецкий суд, который будет рассматривать дело, не может набрать нужное количество присяжных заседателей.
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