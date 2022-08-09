Волкановски снова заявил о желании стать резервным бойцом на поединок Махачева

33-летний действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски изъявил желание стать запасным бойцом на случай вылета одного из спортсменов в бою за титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.