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Волкановски снова заявил о желании стать резервным бойцом на поединок Махачева

Волкановски снова заявил о желании стать резервным бойцом на поединок Махачева

33-летний действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски изъявил желание стать запасным бойцом на случай вылета одного из спортсменов в бою за титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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