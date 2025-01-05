Русская весна
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Русская весна

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Добрая история и злая реакция: лезгинка показала свою счастливую семью с русским (ВИДЕО)

Добрая история и злая реакция: лезгинка показала свою счастливую семью с русским (ВИДЕО)

Добрая история и злая реакция: лезгинка показала свою счастливую семью с русским. Девушка выложила в сторис простую семейную историю: замужем, муж русский, есть дочка, они счастливы.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
а что еще взять с узколобых абу обезьян насквозь пропитаных ненавистью к Русским ,это ли не исламский нацизм в чистом виде
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15 час.

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