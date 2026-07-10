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Первые заморозки придут в Приморье: синоптики дали прогноз на осень‑2026

Первые заморозки придут в Приморье: синоптики дали прогноз на осень‑2026

Синоптики опубликовали предварительный прогноз на осень‑2026 для Приморского края и предупредили: в этом году похолодание может прийти немного раньше обычного, а первые заморозки в отдельных районах ожидаются уже в конце сентября.

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