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Журавлев: Запад больше всего задевает растущее влияние БРИКС

Журавлев: Запад больше всего задевает растущее влияние БРИКС

Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что растущее влияние БРИКС вызывает особое недовольство на Западе, что, по его мнению, стало причиной задания западной прессе дискредитировать эту организацию, передает aif.

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