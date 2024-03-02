На днище автомобиля, который пытался въехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой», обнаружили самодельное взрывное устройство.
Самодельное взрывное устройство нашли в машине, пытавшейся въехать в Крым
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Федор Родников
"Сотрудники ведомства изъяли у мужчины радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия."-надо было привязать этого предателя к бомбе и активировать,пущай полетает.
Ответить
15 час.
Дмитрий Боев
Это был бы радикальный метод предотвращения попыток повторить херойства диверсанта. Правда, лет через 30-40 его либералы близкого будущего наверняка реабилитруют и поставят памятник у Крымского моста (в Москве).
Ответить
15 час.
Надежда
Необходима хоть одна показательная казнь, может, хоть тогда кто-то задумается, прежде чем согласиться за деньги устроить террористический акт!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии