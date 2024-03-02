Самодельное взрывное устройство нашли в машине, пытавшейся въехать в Крым

Федор Родников "Сотрудники ведомства изъяли у мужчины радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия."-надо было привязать этого предателя к бомбе и активировать,пущай полетает.

Дмитрий Боев Это был бы радикальный метод предотвращения попыток повторить херойства диверсанта. Правда, лет через 30-40 его либералы близкого будущего наверняка реабилитруют и поставят памятник у Крымского моста (в Москве).