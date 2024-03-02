Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Самодельное взрывное устройство нашли в машине, пытавшейся въехать в Крым

Самодельное взрывное устройство нашли в машине, пытавшейся въехать в Крым

На днище автомобиля, который пытался въехать в Крым через пункт пропуска «Джанкой», обнаружили самодельное взрывное устройство.

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Комментарии
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Федор Родников
&quot;Сотрудники ведомства изъяли у мужчины радиоуправляемое самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия.&quot;-надо было привязать этого предателя к бомбе и активировать,пущай полетает.
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15 час.
Дмитрий Боев
Это был бы радикальный метод предотвращения попыток повторить херойства диверсанта. Правда, лет через 30-40 его либералы близкого будущего наверняка реабилитруют и поставят памятник у Крымского моста (в Москве).
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15 час.
Надежда
Необходима хоть одна показательная казнь, может, хоть тогда кто-то задумается, прежде чем согласиться за деньги устроить террористический акт!
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13 час.

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