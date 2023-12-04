Как выбрать искусственную ель, рассказали эксперты

Эксперт дал советы по выбору качественного искусственного новогоднего дерева. Как рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в эфире радио «Спутник в Крыму», при покупке искусственной ели важно обратить внимание на наличие химической отдушки.
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