Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    И это все, что Путин может сказать о российской экономике?  Очень жаль, что президент страны не понимает элементарных...Путин рассказал, ...
  • Татьяна Леухина (Журавлёва)
    Всё больше придумывают поводов  для отъёма денег у населения? Всё чинушам мало! Куда идут эти деньги, кому на капремо...В России изменят ...
  • Михаил Васильев
    Расстрелять десяток саботажников - всё появится по низким ценам!Белоруссия стала ...

Минтруд предложил облегчить военным получение пенсии

Минтруд предложил облегчить военным получение пенсии

Корректировки касаются сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий Минтруд предложил внести несколько корректировок в части сроков назначения, выплаты и наследования пенсий военнослужащих и добровольцев, сообщает РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх