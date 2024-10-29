Минтруд предложил облегчить военным получение пенсии

Корректировки касаются сроков назначения, правил выплаты и наследования пенсий Минтруд предложил внести несколько корректировок в части сроков назначения, выплаты и наследования пенсий военнослужащих и добровольцев, сообщает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии