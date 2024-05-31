В отношении директора самарского филиала ВГУВТ возбуждено уголовное дело

В четверг стало известно, что Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело в отношении директора Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) по статье "Получение взятки" в особо крупном размере.