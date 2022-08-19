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Фонд Брэда Питта выплатит 20,5 млн долларов жильцам домов, которые он построил после урагана

Фонд Брэда Питта выплатит 20,5 млн долларов жильцам домов, которые он построил после урагана

Благотворительный фонд Брэда Питта Make It Right выплатит 20,5 млн долларов жильцам домов, которые организация построила в 2007 году в районе Нового Орлеана для пострадавших после урагана "Катрина".

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