Страна и люди

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Французский профсоюз пригрозил Макрону оставить Каннский фестиваль без света

Французский профсоюз пригрозил Макрону оставить Каннский фестиваль без света

Объединение работников энергетической отрасли при ведущем французском профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пригрозило оставить без света Каннский фестиваль, Гран-при Монако и турнир «Ролан Гаррос» в знак протеста против пенсионный реформы.

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