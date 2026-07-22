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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о словах Колыванова: «И футбол, и хоккей сложные, оценка необъективна. Если шайба попадет в лицо, моментально ломает кость»

Бывший хоккеист клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов отреагировал на слова экс-футболиста сборной России Игоря Колыванова о том, что футбол тяжелее хоккея.

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