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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндон Миллер принес «Шарлотт» победу над «Детройтом» победным броском под сирену после подбора

Победу команде принес форвард Брэндон Миллер, взявший решающий подбор в нападении и забросивший двухочковый под сирену.

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