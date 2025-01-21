Академик РАН Нетёсов: сезон гриппа в 2025 году только начинается

Сезон гриппа в 2025 году только начинается, предупредил в беседе с RT завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета академик РАН Сергей Нетёсов.
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