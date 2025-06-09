Сильнейшая за последние 100 лет: на Чикаго обрушилась мощная пыльная буря

Город не видел такого мощного пыльного потока уже почти век. Пыльная буря представляет собой такое атмосферное явление, при котором сильным ветром переносится большое количество пыли с земной поверхности.
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