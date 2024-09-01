Собянин сообщил о локализации возгорания на МНПЗ

Угрозы функционирования завода нет, подчеркнул мэрМэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе локализован.
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