Цветущие тюльпаны круглый год! Секрет: вот как можно вырастить тюльпаны совсем без земли.

Только представь: за окном серость, вечная непогода, слякоть, стужа. А на подоконнике — нежные тюльпаны, сочные и красивые, выращенные собственными руками! Не люблю сорванные цветы, букеты вянут, погибают на глазах.
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